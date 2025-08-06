Deutsche Telekom Aktie
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Die Deutsche Telekom habe in Summe ein solides Quartal berichtet und das Management habe den Gesamtjahresausblick auf Basis unveränderter Wechselkurse leicht angehoben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Dollarschwäche aber habe er die Schätzungen fu?r 2025 und die Folgejahre leicht gesenkt./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|15:06
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
