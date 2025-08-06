DAX 24.013 -0,3%ESt50 5.326 -0,1%Top 10 Crypto 16,48 +0,5%Dow 44.416 +1,0%Nas 21.504 +0,6%Bitcoin 102.212 +0,0%Euro 1,1654 +0,3%Öl 66,32 -0,6%Gold 3.335 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX leichter -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Mutares-Aktie dreht dennoch ins Minus: Mutares zurück in den schwarzen Zahlen Mutares-Aktie dreht dennoch ins Minus: Mutares zurück in den schwarzen Zahlen
Valneva-Aktie schnellt nach Halbjahreszahlen hoch Valneva-Aktie schnellt nach Halbjahreszahlen hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
30,09 EUR +0,12 EUR +0,40 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 146,82 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005557508

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTEGF

DZ BANK

Deutsche Telekom Kaufen

15:06 Uhr
Deutsche Telekom Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
30,09 EUR 0,12 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Die Deutsche Telekom habe in Summe ein solides Quartal berichtet und das Management habe den Gesamtjahresausblick auf Basis unveränderter Wechselkurse leicht angehoben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Dollarschwäche aber habe er die Schätzungen fu?r 2025 und die Folgejahre leicht gesenkt./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
30,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
30,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

15:06 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
11.08.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08.08.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

dpa-afx US-Kooperation Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs - Bayer-Aktie stabil Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs - Bayer-Aktie stabil
finanzen.net Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Bayer
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags leichter
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
UBS Bayer – Nur eine Flagge?
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag leichter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 26 Euro
finanzen.net Bayer-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Bayer-Aktie Hold in jüngster Analyse
Zacks Bayer Beats on Q2 Earnings and Sales, Raises '25 Adjusted Sales View
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Bayer upgrades currency-adjusted sales and earnings guidance for 2025 and establishes additional provisions for litigation in the United States
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Gets FDA Nod for Label Expansion of Kerendia in Heart Failure
Zacks Bayer Wins Hormone-Free Treatment Approval for Women in the UK
Zacks Bayer Begins Phase I/II Study on Cell Therapy for Eye Disease
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen