Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 226,30 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,9 Prozent auf 226,30 EUR nach. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 226,00 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 230,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 383.592 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 30,05 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 200,80 EUR am 20.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die richtige Wahl des Börsenplatzes: An welcher Börse sollten Privatanleger handeln?