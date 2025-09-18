DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.150 ±0,0%Nas22.523 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1745 -0,4%Öl66,63 -1,3%Gold3.670 +0,7%
Aktie im Blick

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

19.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 226,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
226,00 EUR -5,40 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,9 Prozent auf 226,30 EUR nach. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 226,00 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 230,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 383.592 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 30,05 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 200,80 EUR am 20.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen