Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt
Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial!
Profil
Kursentwicklung

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Minus

24.09.25 16:09 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 220,70 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 220,70 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 219,30 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 220,30 EUR. Bisher wurden heute 125.729 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 25,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 206,00 EUR am 13.11.2024. Mit Abgaben von 6,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,23 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,11 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

