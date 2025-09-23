DAX23.535 -0,3%ESt505.455 -0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.776 +0,3%
DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg
Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt
Kurs der Deutsche Börse

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Kurseinbußen

24.09.25 09:25 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 220,60 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
220,20 EUR -0,80 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 220,60 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 220,10 EUR. Bei 220,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 12.565 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 33,41 Prozent zulegen. Bei 206,00 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,23 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Papieraktien in Deutschland: Was Anleger wissen müssen

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

