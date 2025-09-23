Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Kurseinbußen

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 220,60 EUR nach.

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 220,60 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 220,10 EUR. Bei 220,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 12.565 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 33,41 Prozent zulegen. Bei 206,00 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,23 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,11 EUR je Aktie.

