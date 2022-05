Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Mittag südwärts

Um 12:22 Uhr ging es für die Deutsche Post-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 40,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Post-Aktie bis auf 39,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.105.207 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Bei 61,38 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 34,58 Prozent Plus fehlen der Deutsche Post-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 38,49 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,41 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Deutsche Post veröffentlichte am 09.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 EUR, nach 1,08 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Post 23.380,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.116,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 03.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Post rechnen Experten am 03.05.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2023 4,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

