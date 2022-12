Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Der Deutsche Post-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 38,26 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Post-Aktie bis auf 38,10 EUR ein. Bei 38,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 517.575 Deutsche Post-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,79 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Gewinne von 33,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,91 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Post-Aktie bei 52,15 EUR.

Am 08.11.2022 hat Deutsche Post die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.038,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.036,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Post dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2021 auf 4,11 EUR je Aktie.

