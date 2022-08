Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post büßt am Vormittag ein

Der Deutsche Post-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 41,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie ging bis auf 41,66 EUR. Bei 42,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 179.670 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2021 auf bis zu 61,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,07 Prozent. Am 13.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 24,69 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 58,34 EUR angegeben.

Deutsche Post gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,17 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 24.029,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.473,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,40 Prozent gesteigert.

Deutsche Post dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

