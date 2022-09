Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Montagnachmittag schwächer

Die Deutsche Post-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 33,38 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie ging bis auf 33,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.315.872 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2021 markierte das Papier bei 61,23 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,49 Prozent hinzugewinnen. Am 16.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 0,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Post am 05.08.2022. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,40 Prozent auf 24.029,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.473,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 07.11.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 4,11 EUR fest.

