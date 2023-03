Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Post nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 41,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Post-Aktie bei 41,31 EUR. Bei 40,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.293.654 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.03.2022 bei 46,54 EUR. Gewinne von 11,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,04 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,55 EUR.

Am 09.03.2023 hat Deutsche Post in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 23.776,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.380,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Post wird am 03.05.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Post rechnen Experten am 09.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,27 EUR je Deutsche Post-Aktie.

