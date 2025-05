DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag fester

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 38,94 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 38,94 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 39,24 EUR. Bei 37,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.659.138 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,96 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 25,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,89 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,56 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20,25 Mrd. EUR eingefahren.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,06 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

