Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Post-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 42,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Post-Aktie bei 42,45 EUR. Bei 42,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.710 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,48 EUR) erklomm das Papier am 30.03.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,78 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Post am 09.03.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.038,00 EUR – ein Plus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 23.380,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht. Am 09.05.2024 wird Deutsche Post schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Post-Aktie in Höhe von 3,26 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie gewinnt: DHL Supply Chain und Aramco gründen Joint Venture in Saudi-Arabien

Deutsche Post sieht keine Verlagerung zur Regionalisierung

Deutsche Post-Aktie dreht ins Minus: Tarifeinigung bei der Deutschen Post - Streik abgewendet

