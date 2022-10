Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Deutsche Post befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 35,45 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,40 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,57 EUR. Zuletzt wechselten 82.130 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,31 EUR an. Gewinne von 39,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,04 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Am 05.08.2022 äußerte sich Deutsche Post zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.029,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 19.473,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Post wird am 08.11.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Post.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 4,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie wenig bewegt: Netzagentur-Präsident will angesichts Briefprobleme bei der Post sanktionieren können

Deutsche Post-Aktie in Grün: Deutsche Post rechnet mit gutem Weihnachtsgeschäft

Deutsche Post-Aktie unter Druck: Deutsche-Post-Finanzchefin sieht sich in Erwartungen bestätigt

