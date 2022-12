Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 35,14 EUR. Bei 35,72 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 619.521 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 57,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 39,19 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,42 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 08.11.2022. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 24.038,00 EUR gegenüber 20.036,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Deutsche Post Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte Deutsche Post die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

FedEx-Aktie an der NYSE zum Handelsende trotzdem in Grün: Gewinn von FedEx bricht trotz Sparmaßnahmen ein

Deutsche Post-Aktie schwächelt: Wirtschaftsministerium nimmt Beschwerden über die Post sehr ernst

Deutsche Post-Aktie nach Analyse abgestraft: Deutsche Post will angeblich Bahn-Logistiktocher Schenker übernehmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com