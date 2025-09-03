DAX23.587 -0,8%ESt505.316 -0,6%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.307 -0,7%Nas21.624 -0,4%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1728 +0,7%Öl65,44 -2,2%Gold3.576 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Broadcom A2JG9Z Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX wenig bewegt -- Wall Street höher -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt
Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Notierung im Blick

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

05.09.25 16:09 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 31,71 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
31,74 EUR 0,03 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 31,71 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 31,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.275.314 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 11,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2024 auf bis zu 25,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 23,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 40,11 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingebracht

Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2025

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen