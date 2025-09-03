Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 31,71 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 31,71 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 31,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.275.314 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 11,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2024 auf bis zu 25,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 23,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 40,11 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingebracht

Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2025

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren verdient