Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 29,27 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 29,27 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,43 EUR. Bei 29,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 623.221 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 22,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (26,14 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 10,69 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,11 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,67 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

