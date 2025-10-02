DAX24.393 +1,2%Est505.643 +1,1%MSCI World4.316 -0,2%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.774 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1695 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.834 -0,8%
Profil
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Nachmittag fester

02.10.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 29,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 29,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 29,47 EUR. Bei 29,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.242.588 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 26,14 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,11 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,67 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

