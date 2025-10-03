Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 29,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 29,20 EUR. Bei 29,24 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 103.873 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,98 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,14 EUR am 04.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 10,48 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,11 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

