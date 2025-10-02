Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 29,43 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 29,43 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,47 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,41 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.103.000 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 26,14 EUR. Mit Abgaben von 11,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,35 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Telekom-Aktie steigt: Moody's stuft Rating hoch

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren eingefahren