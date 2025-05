Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Vormittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 34,37 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 34,37 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 34,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 34,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 167.829 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 4,29 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 21,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 37,15 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,01 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie dennoch tiefer: Telekom kauft umfangreiches TV-Rechtepaket

Telekom-Aktie verliert: Abdu Mudesir wird Nachfolger von Vorständin Claudia Nemat

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren eingefahren