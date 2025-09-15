DAX23.354 +0,1%ESt505.375 +0,1%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,81 -1,0%Gold3.666 -0,6%
DEUTZ im Fokus

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochmittag mit Einbußen

17.09.25 12:06 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochmittag mit Einbußen

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 9,50 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,51 EUR -0,19 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 9,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,47 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 9,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 430.139 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,95 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2025. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 4,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (3,64 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,162 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 518,10 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 420,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,565 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch - Was Anleger im Blick behalten sollten

Spannende Aktie - Deutz steigt ins Drohnengeschäft ein

DEUTZ-Aktie tiefer: Chef betrachtet Erfahrungen als Spitzensportler als Vorteil für Managertätigkeit

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
