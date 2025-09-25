DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ

DEUTZ im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 9,03 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 9,03 EUR. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 9,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 203.015 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 9,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Mit Abgaben von 59,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,90 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 420,80 Mio. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,546 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

