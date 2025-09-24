DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

DEUTZ im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Mit einem Wert von 9,28 EUR bewegte sich die DEUTZ-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der DEUTZ-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 9,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 9,32 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,27 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.847 DEUTZ-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 7,17 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 60,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,90 EUR für die DEUTZ-Aktie aus.

Am 07.08.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,546 EUR je Aktie belaufen.

