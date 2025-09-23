DAX23.599 -0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1753 -0,5%Öl68,28 +0,7%Gold3.760 -0,1%
Notierung im Fokus

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag auf rotem Terrain

24.09.25 12:05 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 9,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,40 EUR -0,08 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:42 Uhr um 0,2 Prozent auf 9,40 EUR nach. Bei 9,36 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 205.233 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 5,48 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 3,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 61,28 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,162 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,90 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,565 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum

DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch - Was Anleger im Blick behalten sollten

Spannende Aktie - Deutz steigt ins Drohnengeschäft ein

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
