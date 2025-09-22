DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag freundlich
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 9,54 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 9,54 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 253.949 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 61,84 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,162 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,90 EUR an.
Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 518,10 Mio. EUR – ein Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,565 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
