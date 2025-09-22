DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag im Plus

DEUTZ im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 9,56 EUR zu.

Das Papier von DEUTZ konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 9,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.174 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 4,03 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,64 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 162,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,162 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,90 EUR aus.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 518,10 Mio. EUR – ein Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,565 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

