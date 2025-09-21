DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Nachmittag ins Plus

So entwickelt sich DEUTZ

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 9,46 EUR.

Die Aktie legte um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,46 EUR zu. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 9,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,40 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 445.963 Stück gehandelt.

Am 08.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,18 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,162 EUR je DEUTZ-Aktie. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 10,90 EUR.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,565 EUR in den Büchern stehen haben wird.

