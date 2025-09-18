DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von DEUTZ zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,46 EUR nach oben.
Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,46 EUR zu. Bei 9,57 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 262.264 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 4,93 Prozent niedriger. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,162 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,90 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,565 EUR je DEUTZ-Aktie.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Datum
Rating
Analyst
10.09.2025
DEUTZ Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025
DEUTZ Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025
DEUTZ Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025
DEUTZ Kaufen
DZ BANK
24.07.2025
DEUTZ Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
