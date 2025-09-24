DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ

DEUTZ im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 9,21 EUR abwärts.

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 9,21 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 9,19 EUR. Mit einem Wert von 9,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 228.681 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 9,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). 8,04 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 152,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,155 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 518,10 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie.

