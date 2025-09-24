DAX23.555 -0,5%ESt505.448 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.051 -0,2%Nas22.402 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,69 -0,6%Gold3.734 -0,1%
So entwickelt sich DEUTZ

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit roten Vorzeichen

25.09.25 16:11 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 9,09 EUR.

DEUTZ AG
9,10 EUR -0,29 EUR -3,04%
Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 9,09 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 9,07 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 582.723 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (3,64 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 518,10 Mio. EUR gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,546 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
