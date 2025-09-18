DAX23.741 +0,3%ESt505.490 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,06 -0,7%Gold3.655 +0,3%
Aktienentwicklung

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag in Grün

19.09.25 09:27 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 9,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
DEUTZ AG
9,46 EUR -0,04 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von DEUTZ konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 9,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 9,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.433 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,95 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 4,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 61,66 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,162 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 518,10 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 420,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,565 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
DatumRatingAnalyst
DatumRatingAnalyst
DatumRatingAnalyst
