DAX23.502 -0,6%ESt505.443 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1766 +0,2%Öl66,78 +0,2%Gold3.721 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche PAG911 BASF BASF11 SAP 716460 Palantir A2QA4J Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Kursentwicklung

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit angezogener Handbremse

22.09.25 09:29 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von DEUTZ zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der DEUTZ-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 9,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,42 EUR -0,02 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 9,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,43 EUR zu. Bei 9,39 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,40 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.578 Stück gehandelt.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,57 Prozent. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 61,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,162 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 420,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,565 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum

DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch - Was Anleger im Blick behalten sollten

Spannende Aktie - Deutz steigt ins Drohnengeschäft ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen