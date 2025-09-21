DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von DEUTZ zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der DEUTZ-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 9,42 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 9,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,43 EUR zu. Bei 9,39 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,40 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.578 Stück gehandelt.
Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,57 Prozent. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 61,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,162 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,90 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 420,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,565 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum
DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch - Was Anleger im Blick behalten sollten
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: DEUTZ AG
Nachrichten zu DEUTZ AG
Analysen zu DEUTZ AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.03.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2020
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|10.07.2019
|DEUTZ verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.02.2017
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen