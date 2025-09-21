DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung

Die Aktie von DEUTZ zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der DEUTZ-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 9,42 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 9,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,43 EUR zu. Bei 9,39 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,40 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.578 Stück gehandelt.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,57 Prozent. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 61,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,162 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 420,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,565 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum

DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch - Was Anleger im Blick behalten sollten

Spannende Aktie - Deutz steigt ins Drohnengeschäft ein