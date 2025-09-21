DAX23.488 -0,6%ESt505.440 -0,3%Top 10 Crypto15,55 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1775 +0,3%Öl66,20 -0,7%Gold3.726 +1,1%
DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Mittag an Boden

22.09.25 12:12 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von DEUTZ zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 9,45 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 9,45 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,54 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,40 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 223.127 Aktien.

Am 08.09.2025 markierte das Papier bei 9,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 5,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 61,48 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,162 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,565 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

