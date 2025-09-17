DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf DEUTZ-Kurs

Die Aktie von DEUTZ zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 9,41 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 9,41 EUR. Bei 9,58 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 570.141 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 5,38 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,64 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 158,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,162 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,90 EUR für die DEUTZ-Aktie.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,565 EUR je DEUTZ-Aktie.

