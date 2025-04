DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag im Plus

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 39,75 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 40,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,69 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 836.099 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 11,37 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,03 EUR. Dieser Wert wurde am 14.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 20,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,89 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,25 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 22,70 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

