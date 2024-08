DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Donnerstagvormittag

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 42,22 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 42,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,66 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 201.118 Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 10,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 27.10.2023. Mit einem Kursverlust von 14,65 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,88 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,49 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 07.05.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,25 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,00 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Ausblick: DHL Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli