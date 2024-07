DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 39,69 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 39,69 EUR. Bei 39,72 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 39,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.752 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 18,53 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,49 EUR.

Am 07.05.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,76 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

