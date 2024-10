DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 38,49 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 38,49 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,55 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,90 EUR. Mit einem Wert von 38,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.033.757 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,03 EUR an. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 22,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,14 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

