DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 44,12 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,21 EUR zu. Mit einem Wert von 43,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 675.461 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 6,64 Prozent wieder erreichen. Bei 34,09 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,74 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,72 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

