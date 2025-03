DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Hausse bei DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 13,1 Prozent auf 43,83 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 13,1 Prozent auf 43,83 EUR. Bei 43,84 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 41,13 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.518.134 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 32,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,50 EUR an.

Am 05.11.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20,59 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19,40 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

