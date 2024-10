DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Montagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 38,36 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 38,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 38,43 EUR. Mit einem Wert von 38,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 30.188 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,03 EUR. 22,60 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 35,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,14 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 2,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

