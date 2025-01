DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 34,13 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 34,13 EUR. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 34,07 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.378 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei einem Wert von 45,67 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2024). Mit einem Zuwachs von 33,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (33,16 EUR). Mit einem Kursverlust von 2,84 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 40,64 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,40 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,59 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 2,82 EUR im Jahr 2024 aus.

