DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 40,71 EUR abwärts.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 40,71 EUR ab. Bei 40,61 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 40,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 160.606 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,27 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 8,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,69 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2026.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,05 EUR je Aktie.

