DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 40,76 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 40,76 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,81 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 40,61 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 34.297 Stück.

Bei einem Wert von 44,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Mit einem Zuwachs von 8,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 31,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,69 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,81 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,25 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie leichter: Verdächtiges Paket in Verteilerzentrum - Mehrere Menschen verletzt

Bekannte Gesichter der Wirtschaftskriminalität

Kaufempfehlung beflügelt DHL-Aktie - Rückkehr über 40-Euro-Marke