DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 39,79 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 39,79 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 39,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 727.881 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 15,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 10,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,49 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,76 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,19 Prozent zurück. Hier wurden 20,25 Mrd. EUR gegenüber 20,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag fester

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingefahren