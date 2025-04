DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Mittag an Boden

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 34,14 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 34,14 EUR zu. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,24 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.055.123 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,96 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 9,31 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 47,25 EUR.

Am 06.03.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,70 Mrd. EUR – ein Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

