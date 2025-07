DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 39,94 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 39,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 498.305 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 30,96 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 29,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,00 EUR an.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,63 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20,25 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 05.08.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie stabil: DHL investiert groß in Großbritannien und Irland

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht