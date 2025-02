DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag in Rot

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 35,19 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 35,19 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 35,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.753 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2024 auf bis zu 43,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 24,06 Prozent Luft nach oben. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 33,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,14 Prozent.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,59 Mrd. EUR – ein Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

