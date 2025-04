DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 33,99 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 33,99 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 33,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,57 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.677.958 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 23,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 30,96 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,88 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,25 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 22,70 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

DHL-Aktie unter Druck: Milliarden sollen in Pharma-Speziallogistik fließen