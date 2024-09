DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 39,31 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 39,31 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 362.890 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 19,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,14 EUR an.

Am 01.08.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

