DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag leichter

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 40,74 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 40,74 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,49 EUR aus. Mit einem Wert von 40,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 300.836 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,66 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 24,01 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,31 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 20,81 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,25 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

